Коля вы­би­ра­ет трех­знач­ное число. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что оно де­??ит­ся на 5. и как решать пожалуйста)

Алгебра

Коля вы­би­ра­ет трех­знач­ное число. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что оно де­??ит­ся на 5. и как решать пожалуйста)

Автор: Гость