Коля вы­би­ра­ет трех­знач­ное число. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что оно де­??ит­ся на 5. и как решать пожалуйста)

Алгебра
Коля вы­би­ра­ет трех­знач­ное число. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что оно де­??ит­ся на 5. и как решать пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего  трехзначных чисел  900  (  100,  101,  102,....  999) Из них делятся на 5     180 чисел,  т.к. 100≤5n≤999 20≤n≤199.8        n∈N,        n=199-19=180 Вероятность события равна отношению  благоприятных исходов ( в данной задаче   m=180)  к числу равновозможных исходов  (n=900) P=m/n,    P=180/900=20/100=0.2 ответ: 0,2
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