Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно де??ится на 5. и как решать пожалуйста)
Алгебра
Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно де??ится на 5. и как решать пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего трехзначных чисел 900 ( 100, 101, 102,.... 999) Из них делятся на 5 180 чисел, т.к. 100≤5n≤999 20≤n≤199.8 n∈N, n=199-19=180 Вероятность события равна отношению благоприятных исходов ( в данной задаче m=180) к числу равновозможных исходов (n=900) P=m/n, P=180/900=20/100=0.2 ответ: 0,2
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