Помогите перевести на английский. Заранее спасибо 1. Как себя чувствует Джо? - Неважно, ему нездоровится. 2. Какая у него девушка? - Она привлекательная и жизнерадостная. 3. Как выглядит парень Анны? - Он худощавый брюнет в...

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Помогите перевести на английский. Заранее спасибо 1. Как себя чувствует Джо? - Неважно, ему нездоровится. 2. Какая у него девушка? - Она привлекательная и жизнерадостная. 3. Как выглядит парень Анны? - Он худощавый брюнет высокого роста. 4. Как идёт твой бизнес? - Ужасно. 5. Как твои успехи в университете? - Пока все хорошо, но сессия уже не за горами. 6. Как выглядит его сестра? – Она похожа на Пенелопу Крус – знойная брюнетка. 7. Как твое настроение сегодня? – Лучше не бывает. 8. Как твой английский? – Делаю успехи. (improve) 9. Как его бизнес? – Дела идут в гору. 10. Какой он, твой

Автор: Гость