Решите систему уравнений 6x^2 + y = 14, 12x^2 - y = 4
Алгебра
Решите систему уравнений 6x^2 + y = 14, 12x^2 - y = 4
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