Помогите перевести плизик!!!
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Помогите перевести плизик!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 где вы сидите на данный момент ? 2 что ты делаешь ? 3 что вы используете ? 4 вы сидите в комнате один ? 5 вы носите очки ? 6 что делают другие люди ?
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