Вставьте вместо точек число чтобы были верными равенствами 6) 15,2 га= а 8)92,03 т= кг 10) 0,04 км= м 12) 0,95 км= м
Математика
Вставьте вместо точек число чтобы были верными равенствами 6) 15,2 га= а 8)92,03 т= кг 10) 0,04 км= м 12) 0,95 км= м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15,2 га= 1520 а 92,03т=92030кг 0,04км=40м 0,95км=950м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса двух шлангов д??иной 13 м каждый?
Химия
Как будет влиять увеличение температуры на состояние равновесия в следующих реакциях: а)N₂+O₂⇄2NO-Q б)H₂+Cl₂⇄2HCl+Q
Математика
В саду 30 яблонь и вишен Сколько в саду вишен если яблони составляют 5 шестых всех д??ревьев задачи имеет два способа решения Какие