Вставьте вместо точек число чтобы были верными равенствами 6) 15,2 га= а 8)92,03 т= кг 10) 0,04 км= м 12) 0,95 км= м

Математика

Вставьте вместо точек число чтобы были верными равенствами 6) 15,2 га= а 8)92,03 т= кг 10) 0,04 км= м 12) 0,95 км= м

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