Помогите перевести правильно. Litter is food, paper and cans on the ground. People don't always put their litter in the litter bin. Litter makes the place look dirty and spoils the view of the city. Litter is a health problem. ...
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Помогите перевести правильно. Litter is food, paper and cans on the ground. People don't always put their litter in the litter bin. Litter makes the place look dirty and spoils the view of the city. Litter is a health problem. It brings illness. Some people want to control litter. They throw litter themselves. In most cities the law punish people who throw litter on the streets. they usually pay a fine. Don't be a litterbug.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помет пища, бумага и банки на местах. Люди не всегда ставят их мусор в урну. Помет делаетМесто выглядят грязными и портит вид на город. Помет является проблемой здравоохранения. Это приносит болезнь. Некоторые люди хотят контролировать мусор. Они бросают засоряйте себя. В большинстве городов закон наказывает людей, которые бросают мусор на улицах. они обычно платят штраф. Не будьте мусорить.
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