Заполните пропуски в названиях элементов, формулировке свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников: А) Треугольник называется прямоугольным, если у него _________ Б) Сторона прямоугольного треугольника, противол...
Геометрия
Заполните пропуски в названиях элементов, формулировке свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников: А) Треугольник называется прямоугольным, если у него _________ Б) Сторона прямоугольного треугольника, противолежащая прямому углу, называется ____________ В) Любой катет в прямоугольном треугольнике ________ гипотенузы. Г) Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30°, равен __________ Д) Если гипотенуза и _____________ одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и ________________ другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны. Е) Сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна ________ Ж) Расстоянием от данной точки до прямой называется длина ________, опущенного из данной точки на прямую. 3. Ответьте «да» или «нет»: А) Два угла в треугольнике равны 45°. Этот треугольник прямоугольный. Б) В треугольнике могут быть все углы острые. В) Если катет прямоугольного треугольника равен половине гипотенузы, то угол, лежащий против этого катета, равен 30°. Г) В равнобедренном треугольнике АВС угол А = углу В = 56°. Сторона АС в этом треугольнике является основанием. Д) В прямоугольном треугольнике катет равен 7см, гипотенуза – 14см. Углы в этом треугольнике равны 90°, 60°, 30°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.рівні кути .трапеція .рівні гіпотенузі кути... паралельні трикутнику 3 да да нет да нет
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