Год окончания Второй мировой войны

История
Год окончания Второй мировой войны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 сентября 1945 года
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