Помогите перевести пожалуйста сактыкты сункардынуйрен
Қазақ тiлi
Помогите перевести пожалуйста сактыкты сункардынуйрен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будь начеку как орел
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