Помогите перевести пожалуйста сактыкты сункардынуйрен

Қазақ тiлi
Помогите перевести пожалуйста сактыкты сункардынуйрен
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Автор: Гость
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Гость:
Будь начеку как орел
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