Рассказ о животных в цирке (что они умеют делать) охаректеризовать животных 6-7 пр??дложений

Гость: Гость:

Я хочу рассказать о обезьяне . Обезьяна очень проворная и смешная !Она отлично выполняет разные трюки такие как прыжок через палку или висеть на двух ногах !Мне очень нравятся эти милые и смешные животные ! I want to tell you about the monkey . The monkey is very agile and funny ! She performs different stunts like jump over a stick or hanging on two legs ! I really like these cute and funny animals !