Рассказ о животных в цирке (что они умеют делать) охаректеризовать животных 6-7 пр??дложений

Английский язык
Рассказ о животных в цирке (что они умеют делать) охаректеризовать животных 6-7 пр??дложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу рассказать о обезьяне . Обезьяна очень проворная и смешная !Она отлично выполняет разные трюки такие как прыжок через палку или висеть на двух ногах !Мне очень нравятся эти милые и смешные животные ! I want to tell you about the monkey .  The monkey is very agile and funny ! She performs different stunts  like jump over a stick or hanging on two legs ! I really like these cute and funny animals !
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