Соствь и запеши план сказки соловей

Гость: Гость:

1. Дворец и сад китайского императора. 2. Соловей в дремучем лесу у берега моря. 3. Поиски соловья по приказу императора. 4. Жизнь соловья во дворце. 5. Подарок японского императора и побег соловья. 6. Поломка механического соловья. 7. Болезнь императора, приход Смерти. 8. Возвращение соловья, спасение императора. 9. Соловей выбирает свободу!