Соствь и запеши план сказки соловей

Литература
Соствь и запеши план сказки соловей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дворец и сад китайского императора. 2. Соловей в дремучем лесу у берега моря. 3. Поиски соловья по приказу императора. 4. Жизнь соловья во дворце. 5. Подарок японского императора и побег соловья. 6. Поломка механического соловья. 7. Болезнь императора, приход Смерти. 8. Возвращение соловья, спасение императора. 9. Соловей выбирает свободу!
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