Самолет летел 4 часа со скоростью 650 км/ч и ещё 6 часов со скоростью 500 км/ч какое рас??тояние пролетел вертолёт?
Математика
Самолет летел 4 часа со скоростью 650 км/ч и ещё 6 часов со скоростью 500 км/ч какое рас??тояние пролетел вертолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650*4=2600(км) 500*6=3000(км) 2600+3000=5600(км)-всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние между двумя спортсменками, идущими по прямой дороге 38 км. Скорость дви??ения первой спортсменки-4,4 км/ч, а второй - 3,7 км/ч. Какое...
География
Сравните пожалуйста рельеф Северной Америки и Евразии ...Если можно в таблице..В долгу не останусь;)
Математика