Самолет летел 4 часа со скоростью 650 км/ч и ещё 6 часов со скоростью 500 км/ч какое рас??тояние пролетел вертолёт?

Математика

Самолет летел 4 часа со скоростью 650 км/ч и ещё 6 часов со скоростью 500 км/ч какое рас??тояние пролетел вертолёт?

Автор: Гость