Не с глаголами пишется раздельно ???☺

Русский язык
Не с глаголами пишется раздельно ???☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, конечно) Не с глаголами пиши раздельно: не хочу, не  буду, не желаю. Не  с глаголами пиши слитно, если:глагол без не не употребляется: ненавижу, есть сочетание приставок недо : недосмотреть, недо едать  (некоторые авторы считают, что здесь одна приставка недо). 

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