Не с глаголами пишется раздельно ???☺

Гость: Гость:

Да, конечно) Не с глаголами пиши раздельно: не хочу, не буду, не желаю. Не с глаголами пиши слитно, если:глагол без не не употребляется: ненавижу, есть сочетание приставок недо : недосмотреть, недо едать (некоторые авторы считают, что здесь одна приставка недо).