Не с глаголами пишется раздельно ???☺
Русский язык
Не с глаголами пишется раздельно ???☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, конечно) Не с глаголами пиши раздельно: не хочу, не буду, не желаю. Не с глаголами пиши слитно, если:глагол без не не употребляется: ненавижу, есть сочетание приставок недо : недосмотреть, недо едать (некоторые авторы считают, что здесь одна приставка недо).
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