Перечислить несколько песен про маму с авторами

Музыка
Перечислить несколько песен про маму с авторами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "моя мама" Ассоль 2. "мама и дочка" хор "Непоседы" 3. "мамочка моя милая" -- 4. "песенка мамонтенка" Клара Румянова 5. "мама-первое слово" из к/ф "Мама" 6. "мама" Стас Михайлов 7. "мама" Светлана Лазарева 8. "Ах, мамочка, на саночках" ансамбль "белый день" 9. "поговори со мной, мама" Валентина Толкунова 10. "мама, милая мама" Людмила Зыкина
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