Замените выделенные существительные местоимениями.В каких словосочетаниях личн??е местоимения обозначают принадлежность? Радова(т,ть)ся успехам друга(слово друга выделен). Подойти к ребенку(слово ребенку выделен).Посмотрел на ...
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Замените выделенные существительные местоимениями.В каких словосочетаниях личн??е местоимения обозначают принадлежность? Радова(т,ть)ся успехам друга(слово друга выделен). Подойти к ребенку(слово ребенку выделен).Посмотрел на лицо сестры(слово сестры выделен) и расмеялся. Обща(т,ть)ся с соседом(соседом выделен).Беспокои(т,ть)ся за Валентинку(выделен).Воспоминали друзей отца(выделен).Услышал пение птиц(выделен).Распрашивать о друзьях(выделен)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радоваться его успехам. Подойти к нему. Посмотрел на её лицо и рассмеялся. Общаться с ним. Беспокоиться за нее. Воспоминали его друзей. Услышал их пение. Распрашивать о них.
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