Опишите бассейн черного моря

География
Опишите бассейн черного моря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему чёрное море чуточку синее и чуть чёрное
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