Да какой династии принадлежал Жигимонт 2 Август

История
Да какой династии принадлежал Жигимонт 2 Август
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Династия Ягеллоны,их последний предстпвитель
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