Решите лингвистические задачи. 1.а) Звуки этого слова вы узнаете, взяв последний звук из слова зверь, 2-й звук из слова пятно, повторяющийся звук в слове вокруг и безударный гласный из слова свекла Какое слово у вас получилос...

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Решите лингвистические задачи. 1.а) Звуки этого слова вы узнаете, взяв последний звук из слова зверь, 2-й звук из слова пятно, повторяющийся звук в слове вокруг и безударный гласный из слова свекла Какое слово у вас получилось? б)Запишите к нему проверочное слово и однокоренные слова разных частей речи. 2. А)Запишите транскрипцию слова, взяв 4-й звук из слова крылья, 4-й звук из слова ящик, 3-й звук из слова визг и удар. глас. звук из слова столяр. Б)А теперь сделайте орфографическую запись. Сколько слов у вас получилось? 3. А) Какой фонетический признак объединяет слова: отдаление, просьба, сбор? 4. Какой фонетический признак объединяет слова: вдруг, укладка, ферзь, подписать?

Автор: Гость