Помогите перевести предложения на казахский Я поэтому стараюсь учится отлично.?? стараюсь для того чтобы чтобы моя мечта исполнилась.И я желаю чтобы у других она тоже исполнилась!!!!!!! СРОЧНОО ДАЮ 10 БАЛЛОВ

Қазақ тiлi

Помогите перевести предложения на казахский Я поэтому стараюсь учится отлично.?? стараюсь для того чтобы чтобы моя мечта исполнилась.И я желаю чтобы у других она тоже исполнилась!!!!!!! СРОЧНОО ДАЮ 10 БАЛЛОВ

Автор: Гость