Помогите перевести предложения на казахский Я поэтому стараюсь учится отлично.?? стараюсь для того чтобы чтобы моя мечта исполнилась.И я желаю чтобы у других она тоже исполнилась!!!!!!! СРОЧНОО ДАЮ 10 БАЛЛОВ
Қазақ тiлi
Помогите перевести предложения на казахский Я поэтому стараюсь учится отлично.?? стараюсь для того чтобы чтобы моя мечта исполнилась.И я желаю чтобы у других она тоже исполнилась!!!!!!! СРОЧНОО ДАЮ 10 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен сондықтан жақсы оқуға тырысамын.Мен арманым орындалу үшін тырысамын.Және баріне оның орындалуын тілеймін
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