Помогите перевести пжл
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Помогите перевести пжл
Ответ(ы):
Гость:
Помоему тут и так всё понятно. И напиши это в пепеводчик , а не проси людей!! тут ты можешь и сама справится
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