Помогите перевести текст! A Diamond Ring

Гость: Гость:

Группа замужних друзей сидела в ресторанной террасе. Стол бы для 4 , двух женщин и двух мужчин . Официант был послан и ужин был скоро поднисён . Каждый из них ел рыбу и когда ужин закончился женщина сказала : бриллианты и жемчуг часто находятся внутри рыбы . Много интересных историй они рассказывали пока один старый господин , который сидел тихо всё время сказал : я расскажу вам историю о рыбе . Каждый был согласен и старый господин продолжил . Когда я был молод я работал в большой компании в Нью-Йорке . В то время я был влюблён в милую девушку . Очень скоро мы были помолвлены . Около двух месяцев до нашей свадьбы я был срочно выслан в Англию . Я пообещал писать своей девушке потому что я оставался в Англии дольше чем я планировал и я был очень расстроен . Наконец, моя работа закончилась и я мог ехать домой . Я был очень счастлив потому что я купил дорогое бриллиантовое кольцо для моей будущей жены . На пути в Нью-Йорк я просматривал утреннюю газету которая была куплена официантом . В газете говорилось о том что моя девушка вышла замуж за другого мужчину . Я был очень зол и выкинул кольцо в море . Через несколько дней позже ,когда я был в ресторане в Нью-Йорке мне поднесли немного рыбы к столу . В то время , когда я ел то почувствовала что-то тяжёлое во рту . Как вы думаете что это было ? Бриллиантовое кольцо ? вскрикнули друзья , Нет сказал старый господин . Это была рыбья кость ;)