Почему пузырь имеет сферическую форму?
Физика
Почему пузырь имеет сферическую форму?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что сфера имеет минимальную площадь поверхности при заданном объёме, из этого следует, что сила действующая на пузырь минимальна. А он стремиться принять форму, при которой силы, действующие на него минимальны
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