Почему пузырь имеет сферическую форму?

Физика
Почему пузырь имеет сферическую форму?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что сфера имеет минимальную площадь поверхности при заданном объёме, из этого следует, что сила действующая на пузырь минимальна. А он стремиться принять форму, при которой силы, действующие на него минимальны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложить многочлен на множители: x^2y^3-xy+y-y^3
Ответить
Математика
Оля собрала на берегу моря 20 камешков.две пятых всех камешков оказались янтарем. Сколько кусочков янтаря нашла Оля? Решение и условие
Ответить
Математика
Обратное решение задачи из двух городов расстояние между которыми846км. вышли навстречу друг к другу два поезда.один шёл со скоросьью 85км в час др...
Ответить
Английский язык
Complete the table. Positive There ____ a table. ______ some books. Negative There ____ a telephone. ______ any plants. Question ______ _____...
Ответить
История
Какое из событий произошло раньше? а)крещение Руси; б)первый поход Игоря на Визан??ию; в)убийство Бориса и Глеба; г)основание Переяславца на Дунае
Ответить