Разложить многочлен на множители: x^2y^3-xy+y-y^3
Алгебра
Разложить многочлен на множители: x^2y^3-xy+y-y^3
Ответ(ы):
Гость:
(x^2y^3 - y^3) - xy + y = y^3( x^2 - 1) - y( x - 1) = y^3(x - 1)(x + 1) - y(x - 1) = = ( x - 1)(xy^3 + y^3 - y) = y( x - 1)(xy^2 + y^2 - 1)
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