Одна бригада рабочих за 12 дней делает 1512 деталей другая 1260.сколько дней потребует??я для изготовки 1617 деталей

Математика
Одна бригада рабочих за 12 дней делает 1512 деталей другая 1260.сколько дней потребует??я для изготовки 1617 деталей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 1512 + 1260 = 2772(д) детали за 12 дней делают обе бригады 2) 2772 : 12 = 231(д) делают обе бригады за 1 день 3) 1617 : 231 = 7(д)  Ответ: за 7 дней
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