Одна бригада рабочих за 12 дней делает 1512 деталей другая 1260.сколько дней потребует??я для изготовки 1617 деталей
Математика
Одна бригада рабочих за 12 дней делает 1512 деталей другая 1260.сколько дней потребует??я для изготовки 1617 деталей
Ответ(ы):
Гость:
1512 + 1260 = 2772(д) детали за 12 дней делают обе бригады 2) 2772 : 12 = 231(д) делают обе бригады за 1 день 3) 1617 : 231 = 7(д) Ответ: за 7 дней
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