Помогите перевести текст на украинский

Гость: Гость:

Тед и Марк уезжают в типичную Британскую школу.Когда им было одиннадцать,они оставили начальную школу и поступили в среднюю .Сейчас им тринадцать и они в восьмом классе. Британские школьники изучает одни те же темы,одни и те же уроки пока им не будет тринадцать.В тринадцать они выбирают предмет который они хотят сдать для национального аттестата о среднем образовании.Они принимают эти экзамены в 11 классе.Британские дети должны принимать национальные экзамены по шести предметам,хотя они могут занять больше.Затем они могут остаться в школе ещё на два года,и учиться могут два и более лет."А" экзаменациозный уровень.Но они могут покинуть школу после их отпускных экзаменов в школе.(два обзаца)