Укажите неверное высказывание а)согласный звук образует слог б) переносить нужно по слагам в) буквы й,ъ,ь,нельзя переносить на другую строку
Русский язык
Укажите неверное высказывание а)согласный звук образует слог б) переносить нужно по слагам в) буквы й,ъ,ь,нельзя переносить на другую строку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неправильное высказывание а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Українська мова
Написати 2 речення, з такими 2-ма прикладками: ріка Дніпро та сніжинки-пушики... Мені це ТЕРМІНОВО потрібно...Дуже дякую!!!...