Укажите неверное высказывание а)согласный звук образует слог б) переносить нужно по слагам в) буквы й,ъ,ь,нельзя переносить на другую строку

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Укажите неверное высказывание а)согласный звук образует слог б) переносить нужно по слагам в) буквы й,ъ,ь,нельзя переносить на другую строку

Автор: Гость