Укажите неверное высказывание а)согласный звук образует слог б) переносить нужно по слагам в) буквы й,ъ,ь,нельзя переносить на другую строку

Русский язык
Укажите неверное высказывание а)согласный звук образует слог б) переносить нужно по слагам в) буквы й,ъ,ь,нельзя переносить на другую строку
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Гость:
Неправильное высказывание а)
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