Помогите перевод- read the text and answer the questions
Английский язык
Помогите перевод- read the text and answer the questions
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