Помогите писать задание четыре!
Окружающий мир
Помогите писать задание четыре!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текс в сокращении: Это грибы, Как и растения, грибы растут и размножаются. Они могут быть окрашены в разные цвета.
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