Пожалуйста помогите.Прочитай названия живых организмов обитающих в пресных водо??мов:Водоросль,окунь,щука,мальки рыб,ондатра. Впиши названия этих обитателей водоёмов в цепи питания. 1.Элодея - прудовик -........... 2.бактери...
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Пожалуйста помогите.Прочитай названия живых организмов обитающих в пресных водо??мов:Водоросль,окунь,щука,мальки рыб,ондатра. Впиши названия этих обитателей водоёмов в цепи питания. 1.Элодея - прудовик -........... 2.бактерии - дафния - мальки рыб - ..................... 3................... - катушка - карп - ............. Сразу огромное спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ондатра 2 окунь 3 водоросль, щука
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