Пожалуйста помогите.Прочитай названия живых организмов обитающих в пресных водо??мов:Водоросль,окунь,щука,мальки рыб,ондатра. Впиши названия этих обитателей водоёмов в цепи питания. 1.Элодея - прудовик -........... 2.бактери...

Окружающий мир

Пожалуйста помогите.Прочитай названия живых организмов обитающих в пресных водо??мов:Водоросль,окунь,щука,мальки рыб,ондатра. Впиши названия этих обитателей водоёмов в цепи питания. 1.Элодея - прудовик -........... 2.бактерии - дафния - мальки рыб - ..................... 3................... - катушка - карп - ............. Сразу огромное спасибо

Автор: Гость