Помогите плииззз С одного цветка в противоположных направления вылетели две ст??екозы Через 0,08 часа между ними было 4.4 км Скорость полёта одной стрекозы 28,8 км/ч Найдите скорость полёта второй стрекозы и уравнение 7,02:...

Математика

Помогите плииззз С одного цветка в противоположных направления вылетели две ст??екозы Через 0,08 часа между ними было 4.4 км Скорость полёта одной стрекозы 28,8 км/ч Найдите скорость полёта второй стрекозы и уравнение 7,02:(х+1,2)=1,8

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