Помогите плииззз С одного цветка в противоположных направления вылетели две ст??екозы Через 0,08 часа между ними было 4.4 км Скорость полёта одной стрекозы 28,8 км/ч Найдите скорость полёта второй стрекозы и уравнение 7,02:...
Математика
Помогите плииззз С одного цветка в противоположных направления вылетели две ст??екозы Через 0,08 часа между ними было 4.4 км Скорость полёта одной стрекозы 28,8 км/ч Найдите скорость полёта второй стрекозы и уравнение 7,02:(х+1,2)=1,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28,8*0,08=2,304(км) 2)4,4 -2,304=2,096(км) 3)2,096:0,08=26,2(км/ч) Ответ:26,2 км/ч
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