Составить текст из слов и выражений: маленькие,красивые ,рыбки,плавают,вода,аквар??ум,любопытный,кот,увидел,крадется,опустил лапу,хитрый,хочет поймать,ну и котик-коток
Русский язык
Составить текст из слов и выражений: маленькие,красивые ,рыбки,плавают,вода,аквар??ум,любопытный,кот,увидел,крадется,опустил лапу,хитрый,хочет поймать,ну и котик-коток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие красивые рыбки плавают в воде аквариума.Любопытный кот увидел и крадётся.Опустил лапу хитрый,хочет поймать. Ну и котик-коток!
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