Помогите плиз √3 /2+ √3/2
Алгебра
Помогите плиз √3 /2+ √3/2
Ответ(ы):
Гость:
Будет корень из 3 корень из 3/2+корень из 3/2= корень из 3+корень из 3/2=2корней из 3/2=корень из 3
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