Скажите пожалуйста 1) Реши задачу разными способами Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент.Длина каждой ленты равна 3 М.Сколько всего метров лент приготовила золушка?

Математика

Скажите пожалуйста 1) Реши задачу разными способами Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент.Длина каждой ленты равна 3 М.Сколько всего метров лент приготовила золушка?

Автор: Гость