Скажите пожалуйста 1) Реши задачу разными способами Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент.Длина каждой ленты равна 3 М.Сколько всего метров лент приготовила золушка?
Математика
Скажите пожалуйста 1) Реши задачу разными способами Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент.Длина каждой ленты равна 3 М.Сколько всего метров лент приготовила золушка?
Ответ(ы):
Гость:
3+7=10 всего лент 10•3=30 м 3•3=9 7•3=21 9+21=30 Вот два способа.
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