Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1275
Математика
Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1275
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый случай: всё складываем, выходит 41,255; округляем, получается 41,3. Второй случай: округляем: 13,3 ; 14,4 ; 1,7 ; 11,9. Складываем = 41,3. Результаты обоих случаев равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечён...
Русский язык
Русский язык