Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1275

Математика
Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1275
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый случай: всё складываем, выходит 41,255; округляем, получается 41,3. Второй случай: округляем: 13,3 ; 14,4 ; 1,7 ; 11,9. Складываем = 41,3. Результаты обоих случаев равны.
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