ПОМОГИТЕ!!!! ПЛИЗ ДАЮ 30 БАЛОВ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Садовник рассчитывал за 3/6 ч приго??овить раствор и за 2 3/5 ч опрыснуть этим раствором деревья.Однако на всю работу он потратил на 1 1/4 ч меньше,чем рассчитывал.Ско...

Математика

ПОМОГИТЕ!!!! ПЛИЗ ДАЮ 30 БАЛОВ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Садовник рассчитывал за 3/6 ч приго??овить раствор и за 2 3/5 ч опрыснуть этим раствором деревья.Однако на всю работу он потратил на 1 1/4 ч меньше,чем рассчитывал.Сколько времени ушло у садовника на всю эту работу

Автор: Гость