ПОМОГИТЕ!!!! ПЛИЗ ДАЮ 30 БАЛОВ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Садовник рассчитывал за 3/6 ч приго??овить раствор и за 2 3/5 ч опрыснуть этим раствором деревья.Однако на всю работу он потратил на 1 1/4 ч меньше,чем рассчитывал.Ско...
Математика
ПОМОГИТЕ!!!! ПЛИЗ ДАЮ 30 БАЛОВ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Садовник рассчитывал за 3/6 ч приго??овить раствор и за 2 3/5 ч опрыснуть этим раствором деревья.Однако на всю работу он потратил на 1 1/4 ч меньше,чем рассчитывал.Сколько времени ушло у садовника на всю эту работу
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 28 дней завод изготовил 1260 стиральных машин, выпуская каждый день поровну. Сколько стиральных машин изготовят за 45 дней при той же производит...
Математика
Купили три шарфи по 18 грн кожний і з шапочки по 20 грн кожна. Яка вартість усієї покупки? Роз вяжи задачу. Склади і розвяжи всі можливі варіанти о...
Другие предметы
Математика