Помогите плиз : корень 24 умножить на корень 6

Алгебра
Помогите плиз : корень 24 умножить на корень 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
√24×√6=√24×6=√144=12-ответ                                                                                                                                                                      
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