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Помогите плиз : корень 24 умножить на корень 6
Алгебра
Помогите плиз : корень 24 умножить на корень 6
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Ответ(ы):
Гость:
√24×√6=√24×6=√144=12-ответ
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