Як змінюється настрій людей навесні

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Як змінюється настрій людей навесні
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Весной настроение людей меняется потому что, они радуются что весной растут вкусные плоды, и что наконец то они смогут скоро купаться. Навесні настрій людей змінюється тому що, вони радіють що навесні ростуть смачні плоди, і що нарешті вони зможуть скоро купатися.
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