Традиции Бразилии, помогииииите

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Новый год в Бразилии еще называют Днем всеобщего содружества. Это - веселый и воодушевляющий праздник. В отличие от Европы и Америки, Новый год в Бразилии не принято отмечать в узком семейном кругу. Чем больше компания - тем лучше. В Новый год - грех сидеть дома. Народ стекается в многочисленные уличные кафе, ночные клубы или просто располагается на газонах и пляжах. Везде звучат барабаны, люди танцуют, поют, обмениваются презентами. А ровно в полночь над Атлантическим океаном и морем голов зажигается самый роскошный в Южном полушарии фейерверк. Каждый год в конце февраля, перед началом Великого поста, вся Бразилия погружается в самый шумный, яркий и веселый праздник, самое грандиозное шоу на планете - Карнавал. В "эпицентры" бразильского карнавала (Рио и Салвадор) самолеты ежедневно доставляют тысячи туристов из США, Аргентины и стран Европы. Салвадор обычно принимает 600-700 тысяч иностранцев, Рио – около миллиона. Гостиницы переполнены, несмотря на "зашкаливающие" цены - места необходимо заказывать заранее. Религиозный праздник Явление Богородицы в Бразилии отмечается совместно со Днем Детей. Поэтому, пока в храмах проводят торжественные службы, на весьма светском ТВ весь день показывают много детских программ, шоу и мультфильмов. В Бразилии очень любят детей, почти в каждой семье их по трое. Беременность считается божьим даром, детскому досугу уделяется большое внимание. В День Детей, также принято устраивать различные уличные конкурсы, а многие родители в этот день отдают дом на откуп своим чадам. Маленькие девочки пытаются печь на кухни пироги, а мальчики постигают тайны отцовских гаражей. В этот день принято дарить детям игрушки и развивающие игры. Накануне Дня Детей, родители в спешке бегают по магазинам в поисках любимой куклы, последней компьютерной игры, модных наушников и т.д. Рождество в Бразилии празднуется при 35-градусной жаре. Никакого вам снега и традиционного Санта-Клауса. Однако вполне традиционны рождественский ужин с огромной индейкой и фаршированной ветчиной, и подарочная лихорадка. Главные события как всегда концентрируются на улицах и в храмах. Бразильцы, в большей своей массе, очень набожны и никогда не пропускают праздничных церковных служб. Однако в отличие от американцев и европейцев, предпочитающих отмечать Рождество в семейном кругу, бразильцы предпочитают уличные гуляния, песни и танцы Информация из официальных источников