Помогите пожалуйста решить пример! С решением. 1) (-0,2+1/3):3,2=

Математика
Помогите пожалуйста решить пример! С решением. 1) (-0,2+1/3):3,2=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) -0,2+1/3=-1/5+1/3=-3/15+5/15=2/15 2) 2/15:3,2=2/15:32/10=1/48
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