Сахар составляет 3/5 вишневого варенья . а остальная вишня.в варенье вишни меньше с??хара на 2 килограмма.какова масса варенья? помогите плз!!

Математика
Сахар составляет 3/5 вишневого варенья . а остальная вишня.в варенье вишни меньше с??хара на 2 килограмма.какова масса варенья? помогите плз!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - масса варенья, из них 3/5 сахар, тогда 1-3/5=2/5  части вишня. составляем уравнение 3/5х-2/5х=2 1/5х=2 х=2:1/5 х=10  варенья 10 кг
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