Сахар составляет 3/5 вишневого варенья . а остальная вишня.в варенье вишни меньше с??хара на 2 килограмма.какова масса варенья? помогите плз!!

Математика

Сахар составляет 3/5 вишневого варенья . а остальная вишня.в варенье вишни меньше с??хара на 2 килограмма.какова масса варенья? помогите плз!!

Автор: Гость