Сахар составляет 3/5 вишневого варенья . а остальная вишня.в варенье вишни меньше с??хара на 2 килограмма.какова масса варенья? помогите плз!!
Математика
Сахар составляет 3/5 вишневого варенья . а остальная вишня.в варенье вишни меньше с??хара на 2 килограмма.какова масса варенья? помогите плз!!
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - масса варенья, из них 3/5 сахар, тогда 1-3/5=2/5 части вишня. составляем уравнение 3/5х-2/5х=2 1/5х=2 х=2:1/5 х=10 варенья 10 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРОЧИТАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ПОЛУЧИЛОСЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ? ПОЧЕМУ? От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется...
Алгебра
Кукушка на часах каждый час кукует столько раз, сколько полных часов на часах. Ско??ько раз за сутки прокукует кукушка?
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложение Вместе с нею ходил он по улицам города,заслушивался колокольным перезвоном,любовался природой.
Английский язык