ПРОЧИТАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ПОЛУЧИЛОСЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ? ПОЧЕМУ? От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется От улыбки солнечной од...
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ПРОЧИТАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ПОЛУЧИЛОСЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ? ПОЧЕМУ? От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется От улыбки солнечной одной Перестанет плакать самый грустный дождик Сонный лес простится с тишиной И захлопает в зеленые ладоши ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЛЮДИ ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ОТВЕТ ПЛИЗ НЕ ПИШИТЕ ЕРУНДУ
Ответ(ы):
Гость:
Получилось хуже, ибо прилагательные служат в качестве художественной окраски поэзии. Без прилагательных(эпитетов) поэзия теряет свою красочность, звучность.
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