Кукушка на часах каждый час кукует столько раз, сколько полных часов на часах. Ско??ько раз за сутки прокукует кукушка?

Алгебра
Кукушка на часах каждый час кукует столько раз, сколько полных часов на часах. Ско??ько раз за сутки прокукует кукушка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кукушка пракукукает 48 раз я не уверен но может быть
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