Кукушка на часах каждый час кукует столько раз, сколько полных часов на часах. Ско??ько раз за сутки прокукует кукушка?
Алгебра
Кукушка на часах каждый час кукует столько раз, сколько полных часов на часах. Ско??ько раз за сутки прокукует кукушка?
Ответ(ы):
Гость:
Кукушка пракукукает 48 раз я не уверен но может быть
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Помогите сделать синтаксический разбор предложение Вместе с нею ходил он по улицам города,заслушивался колокольным перезвоном,любовался природой.
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