Все задания сделать даю много балов.Помогите!!Упр.272

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Все задания сделать даю много балов.Помогите!!Упр.272
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Предложения: Маша иди читать. Прочитай эту книгу. Не входи в эту комнату. Войди сюда. Занимайся уроками. Позанимайся кружками.
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