Докажите что Анды молодые горы еще не зпвершившие своего формирования.
География
Докажите что Анды молодые горы еще не зпвершившие своего формирования.
Ответ(ы):
Гость:
Анды - действительно молодые горы.Это можно доказать.Анды - молодые горы,т.к. территория Анд расположена в самой молодой области складчатости.Поэтому в Андах много землетрясений.
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