Основания трапеций равны 6 см и 14 см, а одна из диагоналей - 15 см. Найдите отрезки, на которые эта диагональ делится точкой пересечения диагоналей.

Геометрия

Основания трапеций равны 6 см и 14 см, а одна из диагоналей - 15 см. Найдите отрезки, на которые эта диагональ делится точкой пересечения диагоналей.

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