Решите задачу с помощью уравнения В трех бидонах 130 л молока.Во втором бидоне в 2 раза больше молока , чем в первом.В третьем бидоне на 15 л меньше, чем во втором . Сколько литров молока в первом бидоне?

Математика
Решите задачу с помощью уравнения В трех бидонах 130 л молока.Во втором бидоне в 2 раза больше молока , чем в первом.В третьем бидоне на 15 л меньше, чем во втором . Сколько литров молока в первом бидоне?
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