Помогите сделать синтаксический разбор предложение Вместе с нею ходил он по улицам города,заслушивался колокольным перезвоном,любовался природой.
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Помогите сделать синтаксический разбор предложение Вместе с нею ходил он по улицам города,заслушивался колокольным перезвоном,любовался природой.
Ответ(ы):
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми. Грамматическая основа: он (подлежащее) ходил, заслушивался, любовался (сказуемые). Схема: [------------ ========, =========, ==========].
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