Помогите сделать синтаксический разбор предложение Вместе с нею ходил он по улицам города,заслушивался колокольным перезвоном,любовался природой.

Русский язык

Помогите сделать синтаксический разбор предложение Вместе с нею ходил он по улицам города,заслушивался колокольным перезвоном,любовался природой.

Автор: Гость