Помогите плиз Не понимаю французкий

Гость: Гость:

Задание 4: 1)Сесиль всегда приходит вовремя. ...elle a été ... (Но сегодня она была опоздавшей.) (être en retard – быть опоздавшим) 2)Пьер пишет очень хорошо диктанты. ...il a eu... (Но в последнем диктанте у него было четыре ошибки.) (avoir une faute – иметь одну ошибку) 3)Максим всегда против моей точки зрения. ...il a été... (Но вчера он был в согласии со мной.) (être d'accord avec – быть в согласии с) 4)Лиз на диете, она ничего не ест. ...elle a eu... (Но вчера она была голодна, как волк и ела за четверых.)( avoir faim – быть голодным, иметь голод)5)Жак никогда не пропускает школу. ...il a été... (Но на прошлой неделе он отсутствовал в течение трех дней.) (être absent – быть отсутствующим) Задание 5: У Пьера высокий рост, у его друга Андрэ низкий рост. Жан большой врун, но сегодня он не лгал. Сесиль одета по моде, ей нравится также иметь бренды вокруг себя. Кузина… ( Дальше –не видно.)