Помогите плиз нужно соченение о животном

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Хочу рассказать о зверьке, который становится все более популярным домашним любимцем. Это шиншилла. Шиншилла – это грызун с хорошим, добрым характером. Тело его покрыто мягкой густой шерстью серого, лилового или белого окраса. Особенностью шерсти шиншиллы является то, что она растет не отдельными волосками, а пучками. Это придает ей бархатистости, хочется ее гладить бесконечно. У шиншиллы короткие, но довольно сильные лапки с небольшими цепкими коготками. Коготки помогают шиншиллам, живущим на воле, пробираться по скалам, в расщелинах которых они обитают. Мордочка шиншиллы похожа на кроличью. Глаза пуговки, маленький носик. Возле носика – усы, похожие на антены. Усики помогают определять расстояние, ориентироваться в темных местах. У шиншиллы довольно большие уши, что еще больше делает ее похожей на кролика, да и повадки у них очень схожие. А вот хвост этих зверьков больше похож на беличий: такой же пушистый, слегка затемненный на конце. Самое интересное, что эти зверьки рождаются с открытыми глазами, со всеми зубами и практически сразу могут быстро бегать.