Помогите плиз очень прошу

Гость: Гость:

Газообмен в лёгких — это обмен газами между альвеолярным воздухом и кровью лёгочных капилляров путём диффузии. В легких кровь освобождается от углекислого газа и насыщается кислородом. Транспорт газов осуществляет система кровообращения, а транспортным средством, которое переносит их от легких к тканям и наоборот, является кровь, где газы могут находиться в растворенном состоянии и в химической связи. Газообмен в тканях-это обмен газами между протекающей артериальной кровью, межклеточной жидкостью,клетками и отвечающий выносной кровью.Механизм этого обмена такой же,как и в легких. Это диффузия,связанная с разностью парциального давления газов в крови,межклеточной жидкости и клетках организма. В тканях кровь отдаёт кислород и насыщается углекислый газом.